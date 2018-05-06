ABD’de silah yapımında kullanılan plütonyum 'kayboldu'

ABD’de muhafaza edilen ve silah yapımında kullanılan plütonyum 'kayboldu'.

ABD’nin Idaho Devlet Üniversitesi’nde muhafaza edilmek üzere bulunan, silah yapımında kullanılan plütonyumun kaybolduğu öğrenildi.

Live Science’ın Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun belgesine dayandırdığı haberinde, üniversitede plütonyumun en son 2004’te yapılan sayım raporunda kayıt altına alındığı, o dönemde 14 adet 1 gramlık plütonyum-239 parçacığının gömülmek üzere koruyucu kılıfların içine yerleştirildiği ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre daha sonra plütonyumla ilgili kayıtlar, üniversitenin Nükleer Düzenleme Komisyonu için tutması gerektiği veri bankasından silindi. Daha sonraki kayıtlarda yer almayan plütonyumun nerede olduğuysa bilinmiyor. Maddenin imha edildiğine ilişkin de herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu Sözcüsü Victor Dricks, kayıp plütonyumun herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığını teyit edemediğini itiraf etti, fakat ‘kaybın’ kayıtlarda yapılan hatadan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Dricks, “Parçanın sonuçta radyoaktif malzeme poligonuna götürüldüğünden şüpheleniyoruz” açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte Komisyon, üniversite çalışanlarının ihmalkâr davrandıkları ve kendilerine korunmak üzere teslim edilen lisanslı radyoaktif malzemelerin kayıtlarını net olarak tutamadıkları için kuruma 8 bin 500 dolar ceza kesilmesini önerdi.

Plütonyum-239 maddesinin 1 gramının nükleer bomba üretimi için yetersiz olduğu belirtilen makalede, ancak 'kirli bombanın' nükleer temelini oluşturmaya yettiği ifade edildi.