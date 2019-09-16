ABD'de sağlık krizi: Binlerce kişi muayene sırası bekliyor

Virginia'da eyalet yönetiminin sağlık sigortası (Medicaid) fonlarını dondurmasından dolayı binlerce kişi muayene kuyruğunda bekliyor.

Virginia'da eyalet yönetiminin sağlık sigortası (Medicaid) fonlarını dondurmasından dolayı binlerce kişi bir klinikte muayene kuyruğunda bekliyor.

Hastaların günlerce çadır ve arabalarda sıra beklediği belirtiliyor.

Washington Post'ta yer alan habere göre, eyalette 400 bin kişi, Medicaid'den yararlanma koşullarını sağlamasına karşın sağlık sigortasından yararlanamıyor.

Gönüllü sağlık ekiplerinin de yer aldığı klinikte ücretsiz diş ve göz muayenesi ve tıbbi yardım verildiği, ancak eyalet yönetiminin kaynak sağlamamasından dolayı aksamalar yaşandığı ifade ediliyor.