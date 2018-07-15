ABD'de polisin siyah genci öldürmesine karşı protesto

ABD'nin Şikago eyaletinde bir polis memurunun silahlı bir siyah genci vurarak öldürmesinin ardından protestolar başladı.

ABD'nin Şikago eyaletinin South Shore bölgesinde polisin bir siyah genci silahla ateş ederek öldürmesinin ardından, taşlı sopalı protesto gösterileri başladı.

Gösteride çıkan olaylarda 5 polisin yaralandığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Şikago polisi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde bir şahsın belinde şişkinlik olduğunun tespit edildiği ve üzerinde silah olmasından şüphelenildiği bunun üzerine polisin şahsa yaklaştığı ifade edildi.

Siyah gencin polisin yaklaşması üzerine elini beline doğru götürdüğü bunun üzerine polisin şahsa ateş ettiği ifade edildi.