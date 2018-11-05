ABD’de paramiliter gruplar da Meksika sınırına gidiyor

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye sığınmak üzere yola çıkan binlerce göçmenin sınırdan girişini engellemek için Trump’ın talimatıyla Meksika sınırına asker yığılırken birtakım paramiliter grupların da silahlarıyla sınıra aktığı bildiriliyor.

Orta Amerika ülkelerinde ABD’ye sığınmak üzere yola düşen binlerce kişilik göçmen kervanına karşı ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Meksika sınırına binlerce asker yığılırken bir yandan da silahlı paramiliter grupların sınıra gittikleri haberleri geliyor.

Teksas Gönüllü Askerler (Texas Minutemen) adlı milis grubunun ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi’ne "gayriresmi destek" için 200 üyesinin yola çıktığını açıkladı.

Washington Post’un haberine göre grubun sözcüsü Shannon McGauley, sınırdaki durumu gözlemleyeceklerini, orduya bildireceklerini ve “ellerinden gelen yardımı yapacaklarını” söyledi. Göçmen kervanına karşı kuzeyden Meksika sınırına doğru yola çıkan paramiliter grupların sayısı belirsizliğini korurken, McGauley bu gönüllülerin yanlarında çadırlar, soğutucular, insansız hava araçları, silahlar ve mühimmat taşıdığını söyledi. Grup sözcüsü son bir haftadır telefonlarının susmadığını, başka milis gruplarının da sınıra gitmek istediğini, Oregon’dan, Indiana’dan hatta Kanada’dan kadın ve erkeklerin içlerinde olduğunu ileri sürdü.

Geçen hafta Newsweek dergisinde yayımlanan bir haberde de, ABD ordusunun “düzensiz milislerin sınırda destek iddiasıyla kendiliğinden toplanmasından endişe duyduğu” belirtilmişti.

Habere göre sınır korumasını sağlayan Milli Muhafız Teşkilatı'na ait bir belgede, sözkonusu milis gruplarının teşkilatın silahlarını çaldıklarına dair bilgiler olduğuna işaret edilmişti.

Öte yandan göçmen kervanının ABD topraklarına adım atacağı Meksika sınırındaki toprak sahiplerinden kimileri milisleri topraklarına almayacaklarını belirtirken bazılarıysa milislerin kervanın ABD’ye girmesine engel olacağını savunarak topraklarını bu gruplara açacaklarını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump son olarak içinde çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu göçmenlerin sınırdan girmesini engellemek için 15 bin asker sevk edileceğini ve taş atanlara ateş açılacağını bildirmişti. Halihazırda Meksika’nın güneyinde bulunan göçmen kervanına karşı ABD ordusu Meksika sınırına sevkıyata başladı.

