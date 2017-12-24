ABD Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi, ülkede ortalama yaşam beklentisinin düştüğünü duyurdu.

ABD Ulusal Sağlık İstatistik Merkezi, ülkedeki ortalama yaşam beklentisinin 2016 yılında 0.1 yıl azalarak, 78.6 yıla gerilediğini açıkladı. Yaşam beklentisindeki azalmanın nedeni opioid (morfin, vb) kullanımındaki artış.

Böylece ABD’de yaşam beklentisi iki yıl üst üste düşmüş oldu. Yaşam beklentisi iki yıl üst üste azalmanın ortaya çıktığı son dönem 1962-1963’tü.

1993 yılında ise yaşam beklentisi AIDS salgınına bağlı olarak bir yıl düşmüştü.

ABD’de opioidlerin aşırı reçete edilmesi ulusal ölçekte bir bağımlılık krizi yarattı ve bu da hastaların eroin ve diğer sokakta satılan uyuşturuculara yönelmesine yol açtı.

2016’da 63.600 kişi aşırı ilaç dozundan hayatını kaybetti. Bu rakam bir önceki yılın %21 üzerinde ve 1999’daki rakamın tam üç katı. Opioidlerin aşırı doz kullanımının yol açtığı ölüm sayısı ise 42.249 ve bu ölümlerin çoğu 25-54 yaş arasında yaşandı.

Kaynak

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-42452733