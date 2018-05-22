ABD'de ölü beden tüccarına hapis cezası

ABD'de ölü insan bedeni parçalarını satan ve kiralayan bir iş adamı, hastalıklı kalıntıları satarak insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

ABD'de ölü insan bedeni parçalarını satan ve kiralayan bir Detroitli işadamı, hastalıklı kalıntıları tıbbi eğitimcilere sattığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

64 yaşındaki Arthur Rathburn, ABD'de beden parçaları satan ve büyük ölçüde düzensiz bir piyasaya ilişkin yürütülen ulusal bir soruşturmanın parçası olarak mahkum edilen üçüncü ve en önemli kişi oldu. Federal Soruşturma Bürosu aynı zamanda Illinois, Oregon ve Colorado'da diğer ölü beden tacirlerini araştırıyor ve bu davaların her biri için arama kararları çıkarıyor.

Savcılar, Rathburn'un bilim için bağışlanan insan kalıntılarını satarak veya kiralayarak 1997'den 2013'e kadar 13 milyon dolar kazandığını söyledi.

Ocak ayında yapılan bir duruşmada, bir FBI ajanı, Rathburn'un Detroit deposunda dondurucuda vücut kısımlarını stoklarken çok az dikkat ettiğini ve çeşitli donörlerden gelen parçaların üst üste konarak dondurulmuş halde bulunduğunu belirtti.

MAHKEMEDE YÜZLEŞME: UMARIM CEHENNEME GİDERSİN

Vücudu bağışlanan ve Rathburn’un deposunda yer alanların akrabaları arasında Kankakee, Illinois'den Tracy Smolka da bulunuyor. Babası Randolph Wright'ın 2010 yılındaki ölümünün ardından üç yıl sonra, FBI Wright'ın kafasını Rathburn'un dondurucusunda buldu. Smolka, ilk defa Pazartesi günü Rathburn ile mahkemede karşı karşıya geldi.

Smolka, Rathburn'e mahkemede; "Umarım cehenneme gidersin, oraya gittiğinde şeytana seni oraya yollayanın ben olduğunu söyle" dedi.

Öte yandan Rathburn, insan kalıntıları ticaretinden dolayı yargılanmadı zira ABD yasaları yalnızca organ transplantasyonu konusunda hükümlere sahip. Ölü beden parçaları henüz ülkedeki hukuk sisteminin kör noktasına düşse de, Rathburn, müşterileri dolandırıp nakliye yasalarını ihlal etmekten ve insan sağlığını riske atmaktan suçlu bulundu.

Bir hükümet belgesine göre Rathburn, 1997'den 2013'e kadar en az 120 kez HIV veya hepatit ile enfekte olmuş beden parçalarını tıbbi eğitimcilere sağladı.

'ZAMANIN ÖNÜNDE BİLİM ADAMIYIM'

Mahkemede ifade vermeyen ve 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan Ratrburn duruşmada tanıklık etmedi, ancak cezanın ardından yaptığı bir açıklamada, kendisinden beden parçaları satın alan veya kiralayanları kasten yanlış yönlendirdiğini reddetti. Laboratuvarını “temiz, mükemmel” olarak niteleyen ölü beden tüccarı, kendisini bir vizyoner ve “zamanının önünde” bir bilim adamı olarak tanımladı.

Rathburn, beden parçalarının ticareti hakkında “Bazılarınızın bunun barbarca olduğunu düşündüğünü biliyorum, bakış açınızı anlayabiliyorum, ama bu gerekliydi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Vekili John Neal, Rathburn'un yorumlarının hiçbir pişmanlık taşımadığını gösterdiğini söyledi.

Neal; "Bay Rathburn bu deneyimden hiçbir şey öğrenmedi. Yakında, herhangi bir zamanda hapishaneden çıkmasına izin verilirse, yine sahtekarlık yapacak" diye konuştu.

Daha önce Rathburn’un eski karısı Elizabeth Rathburn ve çiftin tedarikçilerinden biri olan Steve Gore da dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu.

Gore, 10 yıl boyunca 5 bin insan vücudundan 20 binden fazla parça satan Phoenix merkezli Biyolojik Kaynak Merkezini işletiyordu. Merkez, FBI tarafından yapılan bir baskının ardından 2014'te kapandı.