ABD'de okul mezuniyetinde toplu Nazi selamı

ABD'de bir okulun mezuniyetinde onlarca öğrencinin topluca Nazi selamı verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde okul mezuniyetinde toplu halde Nazi selamı verilen fotoğraf tartışma yarattı.

Nazi selamı fotoğrafı, okulun resmi hesabından da paylaşılmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine okul paylaşımı kaldırdı.

100 bin nüfuslu Baraboo kasabında yaşanan olayda öğrencilerden birinin selam verilmediği görülmüştü. Bu öğrenci yerel gazeteci Jules Suzdaltsev'e konuşarak, yapılanı doğru bulmadığını ve selama ahlaki sebeplerle katılmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, okuldan yapılan açıklamada okulun "Irkı, rengi, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, ulusal kökeni ne olursa olsun" kimse için "nefret barındırmadığı" öne sürüldü.

Buna karşın fotoğrafın bu yıl yapılan mezuniyette çekildiği doğrulandı.