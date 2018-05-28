ABD'de öğretmenlerin silahlanmasına barikat: Sigorta şirketleri

ABD'de son yıllarda artan okul saldırıları, bazı eyaletlerde öğretmenlerin silahlanmasına izin veren yasaları beraberinde getirdi. Ancak sigorta şirketleri, silahlı öğretmenlerin bulunduğu okulları sigortalamaktan kaçınıyor. Kapitalizmin saçtığı şiddet, artık kendi kurumlarınca dahi tolere edilebilir değil.

Her yıl pek çok eyaletinde, olay mahallinin okul olduğu onlarca saldırı yaşanan ABD'de, Devlet Başkanı Donald Trump'ın öğretmenlere silah taşıma ruhsatı verilmesine dair önerisi tepki çekmişti.

Halihazırda bir eyalette, Kansas'ta ise, öğretmenlerin silah taşımasına hak tanıyan bir yasa bulunuyor. Buna karşın sigorta şirketleri, yasayla hemfikir değil.

Şirketlerin tutumu, barışçıl olmaları yahut silahlanmaya karşı ilkesel karşıtlıklarından ileri gelmiyor. Kapitalizmin dev ayağı sigorta şirketlerinin esas derdi, olası bir çatışmadan kaynaklanacak yıkımın maliyeti.

Kansas'ta okulların en büyük sigortacısı olan EMC Sigorta, acentelerine yolladığı bir mektupta şirketin "okul binalarındaki gizli silahlanmanın daha yüksek bir maliyet riski taşıdığı sonucuna varmıştır" dedi.

Kansas Sigortacılık Derneği Yönetim Kurulu Direktörü Mark Tallman ise; “Sigorta şirketlerinin kötü niyetli silahlanma karşıtı liberaller olduğunu sanmıyorum. Yapmamak için iyi sebepleri olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ülke çapında silahlanmasına yönelik öneriler, sigorta şirketlerini de bu tartışmalı planın risklerini tartmaya zorluyor. Sonuçlar ise muhtelif. Bazı sigortacılar batacaklarını söylerken, bazıları verili politik karara destek olmayı kabul ediyor ancak okulların daha güvenli hale getirilip getirilmediğine veya insanların hedef olma şansını artırıp artırmadığına dair kanıt eksikliğinden muzdarip olduklarını belirtiyor. Örneğin Kaliforniya'da bir öğretmen, 13 Mart'ta yanlışlıkla sınıfta silahını ateşlemişti.

MALİYET MİLYAR DOLARLARI BULABİLİR

Görünen o ki, okullarda ve diğer kamusal alanlarda kitlesel silahlı saldırı salgını, sigorta sektörüne yeni bir baskı getiriyor. Okullar, bir kaza durumunda ya da ihmal yüzünden bir kişi hedef olursa, onları korumak adına sorumluluk sigortası yaptırıyor. Şirketler, bu trajedilerden geriye kalacak büyük potansiyel yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilirler. Uluslararası Risk Yönetimi Enstitüsü'nün verilerine göre, Las Vegas'ta 2017'de silahlı tek bir adamın saldırısı ve 57 kişinin ölümü gibi bir olay örneği, sigortacılara 1 milyar dolardan fazla zarar verebilir.

Elbette sigortacılar her zaman, riski en aza indirmenin yollarını arıyorlar. Bu nedenle, okullarla anlaşan şirketler, uzatma kablolarına takılma tehlikeleri veya tavan ışıklarından sınıf süslemelerinin asılmasıyla ilgili uyarılar gibi küçük tehlikelerle ilgili dahi bildirimler gönderiyor. Sektördeki yetkililer, okullarda polisin görevlendirilmesini olumlu karşılasa da, öğretmenlerin silahlanması hakkında tamamen aynı şekilde düşünmüyor. Bir yetkili; "Daha fazla güvenlik görevlisi ile okulları daha güvenli hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Ancak öğretmenlerin, gönüllülerin silahlanması durumu farklı" diyor. Aynı kişi, silahlı bir öğrencinin 32 kişiyi öldürüp 17 kişiyi yaralamasının, en az 50 milyon dolarlık güvenlik ve dava masrafına neden olacağını belirtiyor.

Daha fazla silah, sigortacılar için daha fazla tedirginlik anlamına geliyor. Colorado'da bir sigorta şirketi olan Scott Kennedy, gece kulüplerindeki fedailerin silahsız olduğuna, görevli polis memurlarının ise ateşli silahlar bulundurmalarına izin verildiğine ve bu tercihin genellemeye müsait olduğuna dikkat çekiyor.

Okula silah getiren öğretmenlerin raporları da, sigortacıların kaygılarını güçlendiriyor. 2014 yılında Utah'ta bir altıncı sınıf öğretmeni yanlışlıkla okul tuvaletini vurmuş. Şans eseri kimse yaralanmamış.

ABD'de en az 10 eyalette, Eyalet Eğitim Komisyonu yasalarına göre öğretmenlerin kampüslerinde silah taşımalarına izin veriliyor. Ayrıca 17 eyalet de, Parkland'deki saldırının ardından öğretmenleri silahlandırmak için gereken bütçe hakkında bir değerlendirmeye gitmiş.

Teksas, 170'ten fazla bölgede öğretmen silahlandırarak, bu tercihte başı çeken eyalet.

Bir yanıyla ise sorun o kadar yeni ki, kapitalizmin "sigorta" mantığı için riskleri değerlendirmek adına kapsamlı bir tarih, birikim yok. Pennsylvania Üniversitesi'nde sigorta ve risk yönetimi profesörü olan Jean Lemaire bu yetmezlikten söz ederken; “Hiçbir şey bilmiyoruz” diyor.

ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ DEĞİL

Silahlı öğretmenlerin en hızlı şekilde yaygınlaştığı eyaletler, güçlü eyalet yasalarına sahip olma eğiliminde. Bu, kamu çalışanlarının yanlış bir şey yapması durumunda açılan davalarda, büyük ödemeler kazanmayı zorlaştıran bir yan - örneğin silahlı bir öğretmen yanlışlıkla masum bir çocuğu vurduğunda- bu eyaletlerdeki sigorta şirketleri, silahlı öğretmenleri kapsama konusunda daha istekli olabilirler çünkü potansiyel sorumluluk riski daha sınırlıdır. Teksas, bu nedenle de en hızlı silahlanan öğretmen havuzuna sahip. Eyaletteki program 2007 yılında başlamış. Bir yetkili, bölgedeki en yakın kamu güvenliği personelinin 30 dakika uzakta olduğu alanlar bulunduğunu, bu nedenle riski değil yükseltmek, azalttıklarını vurguluyor.

Ancak Kansas, Teksas'ın aksine eyalet yasaları açısından daha az korumacı. Öğretmenlerin silahlanmasına izin evren yasa 2013'te kabul edilmiş. Eyalette geçen yıl 20 öğrencinin öldürüldüğü saldırının ardından, EMC okul sigortalama işinden çekileceğini duyurmuş. Cumhuriyetçiler duruma üzülse de, başka sigorta şirketi bulamamışlar. Cumhuriyetçi Kansas Eyaleti temsilcisi Blake Carpenter, sigorta şirketlerinin endişelerinin bahane olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Öte yandan öğretmenler de silahlanma fikrine sıcak bakmıyor.

Okul yönetimlerindense, öğretmenlerin tutumu daha belirgin bir "silahlanmama" kararı yönünde.