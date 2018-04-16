ABD'de öğretmen grevleri sürüyor: Oklahoma'da öğretmenler grevde

ABD'nin Oklahoma eyaletinde öğretmenler düşük ücretler, çalışma koşulları ve eğitim harcamalarındaki kesintiler sebebiyle greve gidiyor.

Batı Virginia'da 2014 yılından beri ücret artışı alamayan ABD'li öğretmenler greve gitme kararı almıştı. İki hafta kadar süren grevle birlikte yüzde 5 ücret artışı kazanılmıştı.

Batı Virginia grevinin ardından öğretmen ücretlerinin en düşük olduğu beş eyaletten biri olan Oklahoma'da da öğretmenler greve gidiyor.

Politico'nun aktardığına göre Oklahoma'daki pek çok öğretmen geçinebilmek için ek işler yapmak zorunda kalıyor.

TALEPLER KARŞILANMADI

Grev kararı alan öğretmenlerin yıllık 10 bin dolar ücret artışı ve eğitim fonlarına yapılan kesintilerin giderilmesi için eğitime 200 milyon dolar ek kaynak ayrılmasını talep ettikleri ancak bu taleplerin karşılanmadığı bildiriliyor.

Yürüyüşlerin ardından eyaletin yıllık 6 bin 100 dolarlık ücret artışı yaptığı, buna karşılık öğretmenlerin eylemlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Habere göre sürmekte olan eylemlerde talepler ücret artışından eğitim harcamalarının uğradığı kesintilerin durdurulması ve düzeltilmesine yönelmiş durumda.

'EYLEMLERİ DURDURUN' ÇAĞRISI

Oklahoma'daki pek çok öğretmenin ortalama ücretin çok daha yüksek olduğu güneydeki Teksas eyaletine gittikleri aktarılıyor.

Eylemler için açılmış Facebook grubunun, 76 binden fazla üyesi olduğu söyleniyor.

Oklahoma eyalet yönetimiyse, öğretmenlere 22 milyon dolar kadar ilave eğitim kaynağı ve ücret artışı gibi kazanımları örnek göstererek eylemleri durdurmalarını istiyor.

DİĞER EYALETLERDE DE BENZER EYLEMLER SÜRÜYOR

ABD'de öğretmen eylemlerinin diğer eyaletlerde de sürdüğü bildiriliyor.

Kentucky ve Arizona eyaletlerinde sendikaların çağrısıyla öğretmen yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Arizona'da öğretmenlerin okulların önünde bekleyerek velilere ve diğer insanlara çalışma koşullarını ve düşük ücretleri anlattıkları, yüzde 20 ücret artışı ve eğitime kaynak taleplerini dile getirdikleri kaydediliyor.

Arizona'da yaşayan pek çok öğretmenin, daha iyi ücretler sebebiyle komşu eyalet Nevada'ya gittikleri belirtiliyor.