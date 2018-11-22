ABD'de 'Obama yargıcı, Trump yargıcı' tartışması

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts, Trump’ın göçmen kararına ihtiyati tedbir koyduran yargıca ‘Obama yargıcı’ demesine tepki gösterdi: 'Bizde Obama ya da Trump yargıcı, Bush yargıcı ya da Clinton yargıcı diye bir şey yok.'

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen kararına ihtiyati tedbir getiren yargıcı “Obama yargıcı” diye nitelemesine tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts “Bizde Obama yargıçları ya da Trump yargıçları, Bush yargıçları ya da Clinton yargıçları yok” dedi.

ABD’nin eski Cumhuriyetçi başkanı George W. Bush tarafından atanan Roberts, “Bizde olan ise kendilerine başvuran herkese eşit adalet sağlamak konusunda ellerinden gelen en iyisini yapan adanmış yargıçlardan oluşan olağanüstü bir gruptur. Bağımsız yargı hepimizin müteşekkir olması gereken bir şeydir” dedi.

Roberts’a Twitter üzerinde yanıt veren Trump ise “Üzgünüm ama Obama yargıçlarınız var ve ülkemizin güvenliğinden sorumlu kişilerden çok farklı bir bakış açısına sahipler” dedi. Trump, Roberts’a hitaben “Rakamları inceleyin, şoke edici. Korumaya ve güvenliğe ihtiyacımız var. Bu kararlar ülkemizi güvensiz hale getiriyor. Çok tehlikeli ve akılsızca” ifadelerini kullandı.

Trump’ın 9 Kasım’da Meksika’dan gelen göçmenlerin iltica başvurularını durduran kararı hakkında San Francisco Bölge Yargıcı Jon Tigar ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından Trump, Tigar’ı “Obama yargıcı” diyerek hedef almıştı. Tigar eski ABD başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

