ABD'de 'Meksika duvarı' krizi devam ediyor: Hükümet yeniden kapanabilir

ABD'de federal hükümetinin 35 gün kapalı kalmasına neden olan Meksika duvarına ayrılan fon konusundaki kriz devam ediyor.

ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmelerinin, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklu bulunanların sayısına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle tıkandığı, hükümetin tekrar kapanma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın bütçesine ilişkin tartışamalar nedebiyle ABD'de federal hükümet 35 gün kapalı kalmıştı. ABD yönetimi ile Kongre arasında 3 haftalığına hükümetin açılmasını sağlayan anlaşma cuma günü sona erecek. Ancak Kongre'de devam eden tartışmalarda yeni bir sonuca varılamadığı belirtiliyor.

Fox News'e konuşan ve müzakerelerde önemli rol oynayan ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Richard Shelbey, “Görüşmeler şu anda tıkandı diye düşünüyorum. Gün içinde veya sabah tekrar harekete geçebileceğimizi umuyorum çünkü zaman işliyor. Ancak Demokratlarla göçmenlik ve gümrük muhafaza konusunda ABD’ye gelen suçluların tutuklanmasına ilişkin bir sorunumuz var. Onlar bu konuda bir üst sınır istiyorlar. Biz üst sınır istemiyoruz.” dedi.

Shelby, Demokratların Meksika sınırına örülecek duvar için ABD Başkanı Donald Trump’ın talep ettiği fonu da sağlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamala ile Demokratları hedef aldı.

Trump, paylaşımında, “Liderleri, Sınır Komitesindeki Demokratların bir anlaşma yapmasına izin verdiğini düşünmüyorum. Çok acil ihtiyaç olan sınır duvarı konusunda çok az para teklif ediyorlar ve her nereden çıktıysa şimdi de gözaltına alınan hüküm giymiş suçluların sayısı konusunda üst sınır istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Demokratların duvar için 2 milyar dolardan fazla fon ayrılmasını kabul etmeyeceği öne sürülüyor. Sınırdaki tutukevlerinde yatak sayısının artırılmasını istemeyen Demokratlar, sınırda tutuklananlar konusunda sayı sınırı olmasını istiyor.

Kongre, Meksika sınırına örülecek duvar için Trump’ın istediği 5,7 milyar dolarlık fonu geçici bütçeye koymazsa veya yönetimle kongre arasında yeni anlaşmaya varılmazsa hükümet cuma günü tekrar kapanacak.

'HÜKÜMETİN KAPANMASI' NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'de bütçe sorunları yaşandığında "hükümet kapanıyor". Bu durumda zorunluluk taşımayan kamu hizmetleri durduruluyor.

Hükümetin kapandığı durumlarda kamu çalışanları zorunlu olarak izne çıkarılıyor.

Hükümetin kapanmasından muaf olan kurumlar arasında ABD ordusu, çeşitli emniyet ve sosyal güvenlik kurumları ve sağlık kuruluşları yer alıyor.