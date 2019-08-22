ABD'de lise öğrencileri Nazi selamı verdi, soruşturma başlatıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir grup lise öğrencisinin Nazi selamı verirken görüldüğü videoların ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Orange County’deki Pacifica Lisesi’nde erkek su topu takımı öğrencilerinin dahil olduğu Nazi videosu skandalında, birkaç ırkçı görüntünün daha ortaya çıkmasının ardından soruşturma açıldı.

Daily Beast tarafından elde edilen ve geçen yıl bir ödül töreninden önce çekildiği belirtilen videoda, 10 kadar öğrenci Nazi selamı veriyor ve yine Nazilere ait bir marş söylüyor.

​Sputnik'in haberine göre, okul yönetimi videonun kasım ayında çekildiğini ancak mart ayına kadar haberdar olmadıklarını belirtti.

İLK DEĞİL

Daha önce de yine Kaliforniya eyaletinde Newport-Mesa Birleşik Okul Bölgesi’nde gamalı haç biçiminde dizilmiş bardaklarla içki içme oyunu oynayan ve Nazi selamı veren öğrenciler okuldan uzaklaştırılmıştı.

Wisconsin eyaletinde de bir grup erkek öğrencinin balolarında 'Nazi selamı' vererek resim çektirmesi tartışma yaratmıştı.