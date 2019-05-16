ABD'de kürtaj karşıtları saldırıda: Şimdi de Missouri'de yasak oylanacak

Alabama senatosunun katı kürtaj yasağını onaylamasının ardından, ABD'deki diğer kürtaj karşıtı gruplar da harekete geçti. Yarın Missouri senatosu da, kürtajı yasaklayan tasarıyı oylayacak.

ABD'nin Alabama eyaletinde, kürtajı çok istisnai durumlar dışında yasaklayan yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Ensest ve tecavüz gibi durumlarda ayrıcalık tanınmasını öngören değişiklik teklifi Eyalet Senato'sunda yapılan oturumda reddedilirken, yasa Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey tarafından imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Vali Ivey, kürtaja karşı bir siyasi figür olarak biliniyor.

Alabama'daki yasak kararı, ülkedeki kürtaj karşıtı örgütleri heyecanlandırırken, kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli ABD Yüksek Mahkemesi kararının da değişmesini umuyor.

Alabama kararının ardından Missouri'deki eyalet senatosu da kürtaj karşıtı yasa için harekete geçti. Yasa tasarısı için "ülkedeki en güçlü kürtaj karşıtı eyalet" olma ünvanını getireceği ifade ediliyor. Yarın sabah erken saatlerde Cumhuriyetçilerin kontrolündeki mecliste sunulacak olan tasarı geçerse, Cumhuriyetçi Vali Mike Parson'a gönderilecek.

Vali, senato oylamadan önce paylaştığı Twitter mesajında tasarıya güçlü bir destek gösterdi, “Missouri'yi ülkedeki en yaşam yanlısı (kürtaj karşıtları pro-life ifadesini kullanıyor) haline getirme zamanı! Meclis ve Senatodaki liderler sayesinde, ülkedeki en güçlü #ProLife tasarısını çıkarmaya bir adım uzaktayız, kadınların sağlığını koruyor ve doğmamışları savunuyorlar" dedi.

Missouri'deki kürtaj karşıtlarının hamlesi, bir doktorun fetal kalp atışı algılamasıyla beraber kürtajın yasaklanmasını hedefleyen Georgia, Mississippi ve Ohio’da benzer yasa tasarılarının ardından geldi.

Alabama senatosunun yasa tasarısı, ABD'deki örnek yasaların hepsinden öteye geçerek, ceninin kalbinin atmaya başladığı andan itibaren kürtajı yasaklıyor. Kürtaj uygulayan doktor ise 99 yıl hapis ile yargılanacak.