ABD'de Kongre üyesi geleneksel Filistin kıyafeti ile yemin edecek

ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katılacağını açıkladı.

ABD’de Kasım ayında gerçekleştirilen ara seçimlerde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi’ne seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi Rashida Tlaib, gelecek ay düzenlenecek yemin töreninde kürsüye geleneksel Filistin kıyafeti ile çıkacağını duyurdu.

Tlaib, Temsilciler Meclisi yemin törenine Filistinli kadınların gelenek kıyafetlerinden olan şaub ile katılacak.

Demokrat Partili adaylar Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, geçtiğimiz ay ABD'nin Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.

Filistinli bir anne babaya sahip olan Tlaib, Detroit'te doğdu. Sosyal güvenlik uzmanı olan Tlaib, 2008'de Michigan'da eyalet meclisi üyesi oldu. 2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on protestocudan biriydi.