ABD'de koli basili salgını: 5 ölü

ABD'de Nisan ayında Arizona eyaletinde başlayan ve 35 eyalete yayılan marul kaynaklı koli basili salgınında ölü sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

ABD'de Nisan ayında Arizona eyaletinde başlayan ve 35 eyalete yayılan marul kaynaklı koli basili salgınında ölü sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, ülke genelindeki 197 vakada, şimdiye kadar 89 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 27'sinin "hemolitik üremik sendrom" olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü aktarıldı.

Salgının kaynağının Arizona'nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğunun tahmin edildiği belirten yetkililer, hastalardan bazılarının marul tüketmediğini, hastalığın diğer hastalardan bulaştığını ifade etti.

Kanada'da da 6 koli basili vakası görüldüğü bildirildi.