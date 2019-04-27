ABD’de kızamık salgını: Aşı karşıtı Trump ‘aşılanın’ dedi

Daha önce aşı karşıtı mesajlar veren ABD Başkanı Trump, ülkede kızamık vakalarının artmasının ardından ABD’lilere aşı olma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki kızamık vakalarının artmasının ardından halka aşılanma çağrısında bulundu.

Daha önce aşı karşıtı mesajlar veren Trump’ın bu açıklaması, ABD’de 22 eyalette yaklaşık 700 kızamık vakasının tespit edilmesinin ardından geldi.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump ABD’lileri kızamık aşılarını yaptırmaya çağırdı.

Trump daha önce kızamık aşılarının otizme yol açtığına ilişkin aşı karşıtlarınca savunulan ve bilimsel verilere dayanmayan mesajlar vermişti.

Aşı karşıtlarının propagandaları sonucu, ABD’de aşılanma oranları son yıllarda sürekli düşüyor. Kimi aşı karşıtları çocuklarını aşılatmama gerekçesi olarak dinsel ya da felsefi inançlarını öne sürüyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre ülkedeki kızamık vakaları, hastalığın bertaraf edildiği 2000 yılından beri görülmemiş seviyeye ulaştı.

Son olarak Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles’ta bulunan üniversitelerde yüzlerce öğrenci ve çalışan kızamık şüphesiyle karantinaya alındı.