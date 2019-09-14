ABD'de katolik kilisesinde çocuk istismarı: Rahip albaya 30 yıl hapis cezası

ABD'nin New Mexico eyaletinde hava kuvvetlerinde albay rütbesiyle görev yapan bir rahip, katolik kilisesi korosundaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunma suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde rahiplik yapan ve albay rütbesi bulunan Arthur Perrault, geçtiğimiz Nisan ayında 1991 ve 1992 yıllarında Alberquerque'teki Kirtland Askeri Havaüssü'nde 6 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Perrault'nun cezası dün kesinleşti.

Hakim hükmün açıklanması sırasında Perrault'ya "Meslek olarak bir yaşam boyu rahipliği seçmiş birisisin. Senin işin yardım etmek olmalıydı, bozmak değil" diye seslendi.

Bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan eski rahip hakkında başka çocuklara da cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin suçlamalar bulunuyor. Davada yedi tanığın 60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda New Mexico ve Rhode Island'da rahibin kendilerine kötü davrandığı yönünde ifade verdiği belirtildi.