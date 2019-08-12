ABD'de katliam ve göçmen avı

Geçtiğimiz hafta Göçmenler ve Gümrük Muhafaza Bürosu tarafından kaçak işçilere yönelik düzenlenen baskınlar nedeniyle başlayan protesto gösterileri tüm ülkede sürüyor. Baskınlar irkçı bir beyaz tarafından gerçekleştirilen El Paso katliamından birkaç saat önce başlamıştı. Trump'a bağlı görevliler 'zamanlama' açısından şanssız oldukları görüşünde.

ABD’de geçen hafta bir çok noktada Göçmenler ve Gümrük Muhafaza bürosu (ICE) tarafından yapılan operasyonlar büyük tepki topladı. Kaçak göçmen işçilere yönelik operasyonlar Trump yönetiminin ırkçı ve yabancı düşmanı politikalarına dönük muhalefet unsurları tarafından ülke çapında eylemler ve protesto gösterileri ile karşılandı.

ICE operasyonlarındada birkaç gün içinde sadece Missisipi’de 700’ün üzerinde kaçak işçi tespit edildi, tepkilerin de etkisiyle 300’ü elektronik takip amaçlı bilezikler takılmış olarak serbest bırakıldı.

Bu gelişmelerin ardından özellikle Missisipi eyaletinde olmak üzere tüm ülke çapında protesto gösterileri yaşandı.

Operasyonların gördüğü tepkiyi büyüten bir neden de El Paso’da 22 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla aynı saatlerde başlatılmış olmaları. El Paso saldırısını ırkçı ve göçmen karşıtı görüşlere sahip bir beyaz Amerikalının gerçekleştirdiği biliniyor. Meksikalı göçmenlere dönük pompalanan nefretle kışkırtılmış olan saldırgan, işlediği katliamı da bu nefret nedeniyle haklı görmüştü.

Guardian'da yayınlanan bir habere göre Trump yönetimine bağlı yetkililer, göçmenlere yönelik kitlesel baskınları savundu ve bir "zamanlama talihsizliği" yaşadıklarını söyledi. Gümrük ve Sınır Muhafaza görevlisi Mark Morgan, operasyonlar sırasında çekilmiş bazı "duygusal" görüntüleri de yorumladı ve ailesinden ayrılan 11 yaşında bir kız çocuğunun görüntülerinin duygulandırıcı olduğunu ama kızın kısa sürede annesine kavuşturulduğunu söyledi.

ICE nedir?

Operasyonlar nedeniyle düzenlenen gösterilerde hedef alınan Immigration and Customs Enforcement 11 Eylül saldırılarının ardından yaratılan atmosferde, 2002 yılında kabul edilen İç Güvenlik Yasası ile kuruldu. Trump döneminde ICE'ın göçmen karşıtı uygulamalardaki etkinliği arttı.