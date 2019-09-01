ABD'de kasırga paniği: En tehlikeli seviyeye çıktı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian kasırgasının en tehlikeli seviye olan Kategori 5 düzeyine yükseldiğini açıkladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian kasırgasının artık en tehlikeli seviye olan Kategori 5 düzeyine yükseldiğini açıkladı.

Düne kadar yaptığı tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

Buna göre Dorian'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.

Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi.