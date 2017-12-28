ABD’de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan karın kalınlığı 1 metreyi aştı.

ABD’nin özellikle kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Minnesota, Illinois, Michigan, Pennsylvania eyaletlerinde özellikle hissedilen soğuk hava dalgası Chicago’da sıcaklığı -30 derecelere düşürken, Pennsylvania’nın Erie şehrinde 1 metre kalınlığın üzerinde kar yağışına sebep oldu.

Ulaşımın neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Erie’de, halk karın keyfini çıkartıyor. Şehrin Belediye Başkanı Joe Sinnot yaptığı açıklamada Erie’de her zaman kar yağışının yoğun olduğunu ama ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaştıklarını söyledi.