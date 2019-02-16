ABD’de işten çıkarılan işçi silahlı saldırı düzenledi

ABD’nin Illinois eyaletinin Aurora kentinde işten çıkarılan 45 yaşındaki işçinin işyerine gelerek ateş açtığı, güvenlik güçlerinin karşılık verdiği saldırıda 5 işçinin öldüğü, 5 güvenlik görevlisininse yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Aurora kentinde Henry Pratt adlı vana üreten bir fabrikanın deposunda 15 yıldır çalıştığı belirtilen ve dün işten çıkarılan 45 yaşındaki Gary Martin adlı işçinin işyerine silahla gelerek etrafa ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik görevlilerinin karşılık verdiği saldırıda 5 işçinin öldüğü, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Etrafa ateş açan Gary Martin adlı işçinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitiren işçilerin kimlikleri henüz açıklanmazken, emniyet yetkilileri ölenlerin ve yaralananların tümünün erkek olduğunu bildirdi.