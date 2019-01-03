ABD’de hükümetin kapanması krizinde çözüm yok

ABD’de hükümetin kapanması krizinde 12’nci güne girilirken Beyaz Saray’da yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı.

ABD’de federal hükümetin kapanması krizinde 12’nci güne girilirken, Kongre’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerin Beyaz Saray’daki toplantısından da çözüm çıkmadı.

Beyaz Saray’da "sınır güvenliği" konusunda yapılan brifinge katılan Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler'in lideri Kevin McCarthy, toplantıda Trump'ın Kongre üyelerini hükümetin kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Cuma günü tekrar Beyaz Saray'a davet ettiğini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre McCarthy, Trump’ın konuyu çözmek istediğini söyledi ve ABD-Meksika sınırına duvar inşası projesine bütçe ayrılması talebi konusunda Cuma günü yapılacak toplantıda Demokratlar'ın karşı öneri getirmesini umduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, "Umarız Cuma günü bir noktaya varabileceğiz" dedi.

Toplantıda İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin Meksika sınırına örülmek istenen duvar konusunda brifing verdiği belirtildi.

Toplantıya katılan Demokrat liderlerse, Trump'a federal hükümeti tekrar açacak tasarıları destekleme çağrısında bulundu ve Trump'ı sınıra duvar inşası için verdiği mücadelede ABD halkını "rehin" almakla suçladı.

Beyaz Saray'daki brifinge Demokratlar adına, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer katıldı.

Toplantıda hükümetin kapanması krizine çözüm noktasında herhangi bir ilerleme olmadığı kaydedildi.

Demokratlar, bugün yeni yasama yılının başlamasıyla resmen çoğunluk parti konumuna geçecekleri Temsilciler Meclisi'nde ilk gün hükümeti yeniden açacak tasarıları oylamaya sunmaya hazırlanıyor.

Schumer, Trump'ın tasarılara karşı çıkmak için "iyi bir gerekçe" sunmadığını belirtirken, Trump ve Cumhuriyetçiler'in "üzerlerinde baskıyı hissettiğini" savundu.

Kongre’de bir harcama tasarısı üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümetin bazı dairelerine 22 Aralık’ta kaynak akışı durmuştu. Anlaşmanın önünü tıkayan engelse Trump’ın ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar. Trump duvar için Kongre’nin 5 milyar dolar bütçe çıkarmasını isterken, Kongre’deki Demokratlar ise buna karşı çıkıyor.

