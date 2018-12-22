ABD’de hükümet kapandı

ABD’de federal hükümet Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonrası kısmen ve geçici olarak kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına örülecek duvarın finansmanını içermeyen bütçe tasarısını imzalamayacağı restinin ardından girilen bütçe krizi dün federal hükümetin kısmen ve geçici olarak kapanmasıyla sonuçlandı.

Kongre ile Beyaz Saray arasındaki bütçe çıkmazında bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları 22 Aralık Cumartesi yerel saat itibariyle 00.01’de faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Trump, hükümetin kapanmasından kısa bir süre önce Twitter hesabından yayımladığı video mesajında sorunun çözümünün Kongre’deki Demokratların sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Bütçede Meksika sınırına örülecek duvar için 5 milyar dolarlık finansmanın yer almasında ısrar eden Trump’ın talebi Kongre’deki Demokrat milletvekilleri tarafından kabul edilmedi.

Federal hükümeti kapanması İç Güvenlik, Ulaştırma, Tarım, Devlet ve Adalet bakanlıklarını etkileyecek. Yüzbinlerce çalışan yeni bütçe onaylanıncaya dek ya ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkacak. Hükümetin kapanması nedeniyle ulusal parklar ve ormanlar da bu süre boyunca kapalı kalacak.

Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim bakanlıkları ise 1 Ekim'de başlayan yeni mali yıl boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe eylül ayında yasalaştığı için kapanmadan etkilenmeyecek.

