ABD'de her 5 çocuktan biri yoksulluk sınırı altında yaşıyor

ABD'de yayımlanan bir raporda, ülkedeki çocuk nüfusunun 5'te birine tekabül eden yaklaşık 13 milyon çocuğun yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtildi.

ABD Çocuk Savunma Fonu'nun (CDF) yayımladığı raporda, ABD'de yaklaşık 13 milyon çocuğun yoksulluk sınırı altında geliri olan evlerde yaşadığı vurgulanarak, ülkedeki asgari ücretin iki katına çıkarılması ve konut sübvansiyonuna daha geniş katılım olanağı sağlanması çağrısında bulunuldu.

Sputnik'in haberine göre raporda, "Hiçbir çocuk, bir sonraki yemeğinin nereden geleceğine ya da her gece dünyanın en zengin ülkesinde uyuyacak bir yer bulup bulamayacağına ilişkin endişe duymamalıdır. Buna rağmen, ABD'deki çocuk nüfusunun yaklaşık 5'te birine tekabül eden 12 milyon 800 binden fazla çocuk yoksulluk içinde yaşıyor ve her gün bu gerçeklerle yüzleşiyor" ifadesi kullanıldı.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların evsizlik ve şiddet riski altında olduğu, bu çocukların yaklaşık 3'te ikisinin beyaz olmayanlardan oluştuğu belirtildi.

'SORUN, AHLAKİ DÜRÜSTLÜK VE SİYASİ İRADE'

CDF, ülkede saati 7,25 dolar olan asgari ücretin 5 yıl içinde 15 dolara çıkarılması, vergi kredileri ile çocuk bakım sübvansiyonlarının artırılması halinde çocuk yoksulluğunun yarıdan fazla azalacağını savundu.

Çocuk yoksulluğunun acil ve önlenebilir bir kriz olduğunu vurgulayan CDF, buna karşı alınacak önlemlerin maliyetinin federal harcamaların sadece yüzde 1,4'üne (52 milyar dolar) karşılık geldiğini kaydetti.