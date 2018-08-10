ABD'de gözaltından çıkan göçmen çocuk öldü, soruşturma başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere 'sıfır tolerans' politikası ağır sonuçlara yol açıyor. Teksas Çocuk Esirgeme Kurumu, bir göçmen çocuğun gözaltından çıkmasından kısa bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine ihmal soruşturması başlatırken bir federal mahkeme, Trump yönetiminin sınır dışı ettiği göçmen anne-kızı davalarının görülmesi için ülkeye geri çağırdı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltısından çıkan bir göçmen çocuğun ölümünün ardından Teksas Çocuk Esirgeme Kurumu görevlileri taciz ve ihmal soruşturması başlattı.

Aralık ayından bu yana çocuk tacizi ve ihmalkarlığına dair Teksas'ta açılan toplam 52 soruşturmanın 40'ının henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Washington merkezli hukuk bürosu Arnold&Porter, çocuğun ailesine ulaşıldığını, gerekli bilgilerin alındığını ve Teksas Çocuk Esirgeme Kurumu soruşturmacılarıyla ortak hareket ettiklerini açıkladı.

Arnold&Porter, çocuğun “ICE'ın hijyenik olmayan koşullarından” dolayı yaşamını yitirdiğini belirtirken, ICE görevlileri iddiaları yalanladı.

DAVASI SÜREN GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Bir federal mahkeme ise, Trump yönetiminin Orta Amerika'ya geri gönderdiğini açıkladığı göçmen anne-kızın davalarının henüz sonuçlanmaması nedeniyle ABD'ye geri çağırılması için hükümete talimat verdi.

Yargıç Emmet Sullivan, hükümetin dava sürerken aileyi sınır dışı etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), “Mahkemenin tanınmaması ve göçmen kadın ve çocukların bu koşullarla karşılaşması kabul edilebilir bir durum değil” açıklamasında bulundu.

Sullivan, davası süren göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak engelledi.