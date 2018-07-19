ABD'de göçmen kadınlar gözaltında cinsel tacize uğruyor

New York Times, gözaltılar sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından tacize uğrayan iki göçmen kadının hikayesine yer verirken, 2013-2017 yılları arasında 1.310 göçmen kadının cinsel tacize uğradığı bildirildi.

New York Times, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltıları sırasında görevliler tarafından cinsel tacize uğrayan iki göçmen kadının demeçlerine yer verdi.

Teksas'ta T. Don Hutto Gözaltı Evi'nde bulunduktan sonra Washington'da kardeşinin yanında kalmasına izin verilen Maria, Donald Dunn isimli şoför muhafız tarafından yolda cinsel tacize uğradığını belirtirken, 2014 yılında Pensilvanya'daki gözaltı evinde 3 yaşındaki oğluyla bulunan 19 yaşındaki E.D., bir muhafızın sürgün tehdidiyle kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre son on yılda ICE'de binlerce göçmen cinsel tacize uğradı.

ICE ise 2013'ten 2017'ye kadar 1.310 göçmen kadının cinsel tacize uğradığını açıkladı. Gözetleme örgütleri ise her yıl yarım milyon göçmenin gözaltına alındığını, sayının belirtilenden çok daha fazla olabileceğini öne sürüyor.