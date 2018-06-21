ABD'de göçmen çocuklar ailelerine kavuşabilecek mi?

ABD Başkanı Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran uygulamanın sonlandırılması emrini vermesiyle birlikte, göçmen çocuklar mahkeme kararına kadar aileleriyle birlikte kalabilecek. Ancak toplama noktalarında tutulan 2 bin 300 çocuğun durumu belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen çocukları ailelerinden ayıran uygulamanın sonlandırılması emri vermesinin ardından, halihazırda toplama noktalarında tutulan 2 bin 300 çocuğun ailelerine nasıl kavuşacağı tartışma konusu oldu.

Trump yönetiminin bu konuda herhangi bir çaba sarf etmediği belirtilirken, yükün tamamen STK'ların üzerine bindiği aktarılıyor.

Savunmaya İhtiyaç Duyan Çocuklar (KIND) üyesi Megan McKenna, “Hükümetin aileleri ayırmamasından yanayız. Ancak böyle bir politika yürütülecekse aileler ve çocukların sürekli iletişim halinde olmalarını sağlamaları gerekli. Bu yapılacak tek insani şey. Şu ana kadar yapılmamış olması inanılmaz” açıklamasını yaptı.

BAZI AİLELER ÇOCUKLARINA ULAŞAMAYACAK

Bazı ailelerin çocuklarını bulmaya çalıştığı belirtilirken, durumun belirsiz olduğu, bazı ailelerin çocuklarına hiçbir zaman kavuşamayacağının ihtimal dahilinde olduğu söyleniyor.

Çocukların ebeveynleriyle beraber bir aile olarak kayıt altına alınmadığı, ebeveynlerin ancak ülke girişi sırasında verilen numaralarla veya isimle tahmin edilebileceği belirtiliyor. Teksas İnsan Hakları Projesi üyelerinin ise mahkemeye çıkacak olan ebeveynlerle görüştüğü, isimlerini ve yaşlarını kayıt altına aldığı bildiriliyor.

ÇOCUKLAR HAPİS ORTAMINDA

Trump'ın gelen tepkiler üzerine çocukların aileleriyle biraraya getirilmesi emri verdiği, eşi Melania ve kızı Ivanka'nın da kendisine baskı yaptığı söyleniyor.

Yürütme emrine göre mahkeme kararı verilene kadar çocuklar aileleriyle beraber olacak. STK'lar bunun bir çözüm olmadığını, çocukların yine hapis ortamında yaşayacağını, ailelerin acı çekmeye devam edeceğini vurguluyor.