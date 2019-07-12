ABD’de Epstein skandalı: Çalışma Bakanı Acosta istifa etti

Kız çocuklarına cinsel istismardan hüküm giyen ünlü milyarder Jeffrey Epstein ile başsavcı olduğu dönemde gizli anlaşma yaptığı ortaya çıkan ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti. Geçen hafta sonu kız çocuklarına cinsel istismar trafiğini yönetmek suçlamasıyla yeniden tutuklanan Epstein’in bir dönem yakın olduğu isimler arasında ABD Başkanı Trump da var.

ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta istifa etti.

Acosta’nın 2008 yılında Miami’de başsavcı olduğu sırada kız çocuklarına cinsel istismardan yargılanan ünlü milyarder Jeffrey Eipstein ile gizli anlaşma yapması ve Epstein’ın “fuhşa teşvik” suçunu kabul ederek yalnızca 13 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağlaması yeniden gündeme gelmişti.

Olayın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Epstein’ın haftasonu Paris’ten özel uçağıyla geldiği New Jersey’deki havaalanında tutuklanması, yaşları 14 ila 18 arasında değişen onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş trafiğini yönetmekten yargılanmaya başlanması oldu.

Bunun üzerine gözler 10 yıl önce Epstein’ı kurtaran ABD Çalışma Bakanı Acosta’ya çevrilmişti.

'HARİKA EKONOMİ YERİNE EPSTEIN'A ODAKLANILMASI HAKSIZLIK' DEDİ

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte yaptığı basın toplantısında istifasını duyuran Acosta, “Bugün sahip olduğumuz harika ekonomi yerine Epstein’a odaklanılmasını doğru ve adil bulmuyorum” dedi. Acosta “Bu makamda kalıp 12 yıllık bir davayı konuşmaya devam etmek bencilce olurdu” diye konuştu.

Trump ise Acosta’nın istifasını talep etmediğini, bunun Acosta'nın kendi kararı olduğunu söyledi. Trump Acosta'yı “muazzam bir yetenek”, “Harvard’da okudu” gibi sözlerle övdü.

Trump, Acosta’nın yerini halihazırda Çalışma Bakan Yardımcısı olan Patrick Pizzella’nın alacağını söyledi.

EPSTEIN VE TRUMP’IN ARKADAŞLIĞI

66 yaşındaki zengin finansör Jeffrey Epstein onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve kız çocuklarından oluşan bir fuhuş ağı kurup yönetmek suçlamasıyla yargılanacak.

Epstein’ın yakın olduğu isimler arasında ABD Başkanı Trump’ın yanısıra, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew da bulunuyor. BBC’de yer alan habere göre Epstein 2002’de bir magazin dergisine yaptığı açıklamada “Ben insanlara yatırım yaparım. Siyasette ya da bilimde...” demişti.

Trump, bugün Acosta’nın istifası açıklanırken “Epstein’ın hayranı değilim” dedi ve Epstein ile aralarının 12-15 yıl önce açıldığını ileri sürdü.