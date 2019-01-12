ABD’de en uzun ‘hükümet kapanması’

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına duvar ısrarı nedeniyle hükümetin kısmen kapanması 22’nci gününe girdi. Ülkede daha önce hükümet en fazla 21 gün kapalı kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın finansmanı konusundaki anlaşmazlık yüzünden çıkan bütçe krizi nedeniyle hükümet 22 gündür kapalı.

ABD’de hükümetin kapanması birçok kamu kurumunun ödeneksiz kalması ve yüz binlerce kamu çalışanının maaşlarını almadan çalışması ya da ücretsiz izne ayrılması anlamına geliyor.

Ülkede daha önce federal hükümet en uzun 21 gün süreyle kapalı kalmıştı. Bu durum 1995-1996’da dönemin ABD Başkanı Bill Clinton yönetiminde yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Aralık ayında Kongre’de görüşülen bütçede Meksika duvarına 5,7 milyar dolarlık finansman ayrılmasını istemiş, Kongre’deki Demokratlar bu isteği onaylamamıştı. Trump, Kongre’nin bu hamlesine hükümeti kapatmakla yanıt vermişti.

ABD hükümetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölümünün ödenekten yoksun kaldığı bu dönemde yaklaşık 800 bin kamu çalışanı yılın ilk maaşını alamadı.

