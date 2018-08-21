ABD’de 'iş ekonomisti' anketi: Trump politikaları kısa vadede olumlu, orta vadede olumsuz etkilere sahip

Ulusal İş Ekonomisi Birliği’nin üyesi 'iş ekonomistleri' arasında yaptığı ankete göre Trump yönetiminin gümrük tarifesi artışları başta olmak üzere yaptığı düzenlemelerin kısa vadede büyümeye katkıda bulunduğu ancak orta vadede olumsuz etkilerin açığa çıkacağı düşünülüyor.

ABD'li "iş ekonomistleri", Trump yönetiminin ticaret, göç ve bütçe gibi alanlardaki politikalarına olumsuz eleştiriler getirirken, vergi kesintilerinin yol açtığı kısa vadeli büyümenin zamanla azalacağını beklediklerini belirttiler.

Bloomberg haberine göre Ulusal İş Ekonomisi Birliği'nin (NABE) yaptığı ankette katılımcıların yüzde 91'i, gümrük tarifesi artışları ve diğer düzenlemelerin yarattığı tehditlerin ABD ekonomisi açısından “olumsuz sonuçlar doğuracağı”nı düşünüyor. Katılımcıların üçte ikisi, ABD'nin NAFTA'dan çekilmesinin olumsuz etki yaratmasını bekliyor.

2017'nin sonunda uygulanan büyük vergi kesintilerinin ardından mali politikaların “fazla canlandırıcı” olduğunu düşünenlerin oranı Şubat ayında yüzde 52 iken son ankette yüzde 71'e çıktı. Anket katılımcılarının yüzde 81'i ise bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payının azalması gerektiğini düşünüyor.

IHS'de ekonomist olan anket yöneticisi Jim Diffley, “Katılımcılar, genel olarak bütçe açığı oranının uzun vadede artmasını beklerken, 10 katılımcıdan 8'i, mali politikaların bütçe açığının ekonomideki payını düşürmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AKSİNE 'İŞ EKONOMİSTLERİ' TEMKİNLİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Twitter'da ABD ekonomisini “hiç olmadığı kadar iyi” olarak nitelemesine karşılık iktisatçılar, konuya ilişkin daha temkinli görüşlerde bulunuyor. Trump, aynı zamanda gençler ve azınlıklar arasında işsizlik oranının düştüğünü belirtmişti.

Anket katılımcıları, deregülasyon/serbestleşme ve vergi kesintilerinin kısa vadede büyümeye yol açtığını, ancak hükümet borçları arttıkça büyümenin de etkisini yitirdiğini fark ettiklerini ifade etti.

Katılımcıların üçte ikisine yakını, 2017'deki vergi kanunu değişikliğinin eşitlikçilik ve verimlilik açısından bir ilerleme olduğunu, yüzde 25'i durumun daha da kötüleştiğini düşünüyor.

Kişisel gelir vergisindeki değişikliklere ise daha olumsuz bakılıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 31'i değişiklikleri olumlu bulurken, yüzde 54'ü durumun eskisinden daha kötü olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 37'si vergi kesintilerinin 2018 GSYH’sını yüzde 25-50 oranında, yüzde 24'ü ise yüzde 50-75 oranında artırmasını bekliyor.

KATILIMCILARIN ÇOĞUNLUĞU ENFLASYON VE FAİZ KONUSUNDA TRUMP’TAN FARKLI DÜŞÜNÜYOR

NABE'nin anket verilerine göre iktisatçıların yüzde 76'sı ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikalarının doğru yolda olduğunu savunuyor. Yüzde 19'luk bir kesim, politikaların “fazla canlandırıcı”, yüzde 4'lük bir kesim ise “fazla kısıtlayıcı” olduğunu söylüyor.

NABE Başkan Yardımcısı Kevin Swift, “Birçok katılımcı, FED'in şu anki yüzde 2'lik enflasyon hedefinin korunması gerektiğini düşünüyor. Kalan katılımcılardan çoğu, hedefin düşürülmesi değil, yükseltilmesi taraftarı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, FED’in faiz artırımı hızından memnun değil. Trump, ekonominin yüksek oranlı büyümesi, gayrimenkul yatırımlarının desteklenmesi için enflasyon ve faiz oranının düşük tutulması gerektiğini savunuyor.