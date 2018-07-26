ABD'de dikkat çeken yasa tasarısı Senato'ya sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi'nde ordu harcamalarının artırılmasına dönük maddeler de içeren bir yasa tasarısı kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen bir yasa tasarısına göre, ABD silahlı kuvvetlerinin çok sayıda ekipman alması ve Başkan Trump'ın uzun bir süredir talebinde bulunduğu askeri geçit töreni onaylandı.

359'a 54 üstünlükle kabul edilen tasarıda, 717 milyar dolarlık savunma paketi ve 15 bin 600 aktif askeri personel alımı kabul edildi.

Tasarı şimdi Senato'nun onayını bekliyor.

ASKERİ PERSONELE ZAM

Hazırlanan tasarıya göre, görev alan askeri personele son dokuz yılın en yüksek zammının yapılması planlanıyor. Hazırlanan tasarı ile askeri personel ücretlerine yüzde 2,6 zam gelecek. Bu paketin içerisinde özel bölgelerde görev alan personel için teşvik edici özel ücretlendirmeler de mevcut.

Askeri operasyonelliği arttırmak amacıyla da 17,7 milyar dolar yeni askeri donanım için harcanacak. Bunlar içinde 77 F-35 savaş uçağı, 13 savaş gemisi ve Trump yönetiminin desteklediği nükleer savaş başlığı geliştirme programı da bulunmakta.

TASARIDA ZTE KARARI

Paketin içerisinde ayrıca Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE'ye yönelik kararlar da var.

Trump yönetiminin ZTE firmasını kurtarması girişimine karşı tasarıya eklenen 1 milyar dolarlık ceza aynı zamanda ABD hükümeti ile iş yapan ZTE ve Huawei gibi şirketleri de ABD hükümetiyle iş yapmaktan alıkoyacak.

RUSYA İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DE ENGELLENECEK

Helsinki'de Trump'la bir araya gelen Putin, Moskova'nın ABD ile daha yakın askeri temasta bulunmasını istediğini belirtmişti. Bunun üzerine hazırlanan tasarıda Rusya ile yapılacak askeri işbirliklerine engelleme getirildi.

Tasarı aynı zamanda Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanınmasını da engelleyecek maddeler içeriyor.