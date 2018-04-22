ABD’de çıplak saldırgan waffle dükkanını bastı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD’de çıplak bir saldırganın waffle dükkanını basarak çevreye ateş etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde çıplak bir adam waffle dükkanını basarak çevreye ateş açtı. Nashville kentinde meydana gelen olayda, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

AR-15 tipi tüfekle waffle dükkanını basan saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde yeşil bir ceketin bulunduğu ifade edildi.

Saldırganın ceketini olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirilirken, polis saldırganı arıyor.

Nashville polisi yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğini İllinois eyaletinden 29 yaşındaki Travis Reinking, adında bir vatandaş olduğunu duyurdu.

