ABD'de büyük uçurum: 400 kişinin serveti, 150 milyon kişinin servetinden fazla

Servet eşitsizliği üzerine yapılan bir çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 ABD'linin, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.

Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, en zengin 400 ABD'linin mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu belirtildi.

California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD'nin zengin ile fakirleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.

Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025’ine tekabül eden en zengin 400 ABD'linin mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı.

Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987’de yüzde 5,7 iken 2014’te 2,1’e geriledi.