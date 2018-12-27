ABD’de bir ay içinde iki göçmen çocuk gözaltında yaşamını yitirdi

ABD’de sınır muhafızlarınca gözaltına alınan 7 yaşındaki Guatemalalı bir kız çocuğunun ölümünün ardından salı günü 8 yaşında bir Guatemalalı çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi. Çocuklar göçmenlerce 'buz küpü' diye anılan gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

ABD’de bir ay içinde iki Guatemalalı çocuk gözaltında yaşamını yitirdi. Ay başında yaşamını yitiren 7 yaşındaki kız çocuğu Jakelin Caal Maquin’in ülkesinde toprağa verildiği salı günü ABD’de bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi. Felipe Alonzo Gomez adlı 8 yaşındaki çocuğa kaldırıldığı hastanede soğuk algınlığı teşhisi konulduğu, antibiyotik ve ağrı kesici verildikten sonra yeniden gözaltı merkezine gönderildiği öğrenildi.

Orta Amerika ülkelerinden yoksulluk, işsizlik ve şiddet nedeniyle kaçarak ABD’ye sığınmak üzere yola çıkan göçmen kervanında yer alanlar Trump yönetimi tarafından Meksika sınırından geçtikten sonra gözaltına alınıyor. Ülkede sadece geçen ay 25 binin üzerinde “yasadışı göçmen”in gözaltına alındığı bildirilirken, gözaltı merkezlerinin göçmenlerce İspanyolcada “buz küpü” anlamına gelen “hieleras” olarak tanımlandığı ve ısıtmanın olmadığı merkezlerde gözaltındakilere sadece alüminyum battaniyeler verildiği belirtiliyor.

ABD’de bir ay içinde iki çocuğun gözaltında yaşamını yitirmesi üzerine Demokratlar tarafından Kongre’de soruşturma açılması istendi. Demokratların temsilcisi Nancy Pelosi dün yaptığı açıklamada bir ay içinde iki çocuğun ölümünün “vicdana aykırı” olduğunu söyleyerek Kongre’yi konuyla ilgili soruşturma açmaya çağırdı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen ise olayın ardından gözaltındaki çocukların sağlık taramalarının artırılması için talimat verdiğini söyledi.

