ABD’de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 19 ölü

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı El Paso'da Cielo Vista adlı alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında silahlı saldırı düzenlendi.

Bir kişinin etrafa ateş açtığı saldırıda NBC'nin haberine göre en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

Polis 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin saldırganın tek başına hareket ettiğini düşündüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Teksas El Paso'da korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok kişi öldürüldü" diye yazdı. Trump valiyle konuştuğunu ve federal hükümetin tam destek sözünü ilettiğini söyledi.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019