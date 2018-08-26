ABD'de bilgisayar oyunu turnuvasına saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

ABD'de Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı düzenlendi. Polis, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

ABD'de Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bilgisayar oyunu turnuvasına silahlı saldırı düzenlendi.

Jacksonville polisi, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Şüphelilerden birinin ölü ele geçirildiği belirtilirken, henüz olay yerinde başka bir saldırganın olup olmadığının bilinmediği açıklandı.

Silahlı saldırı seslerinin duyulduğu oyun kaydı videoları sosyal medyada paylaşıldı.