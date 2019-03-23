ABD'de başkanlık seçimlerine 'Rusya müdahalesi' soruşturması tamamlandı

ABD’de Donald Trump’ın seçildiği 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller soruşturmayı tamamladı ve raporunu Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

ABD'de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle sonuçlanan 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller soruşturmayı tamamladı ve raporunu Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, özel yetkili savcı Mueller'ın başka iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunmadığını belirtti.

Eski FBI Başkanı olan özel yetkili savcı Robert Mueller 2017 yılından bu yana Trump’ın seçim kampanyasının seçimi etkilemek amacıyla Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadıklarını ve Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığını araştırıyordu.

Raporda Mueller’ın Trump ya da seçim kampanyasında görevli kişilerin suç teşkil eden bir davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin nasıl bir tespitte bulunduğu bilinmiyor.

Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine yazdığı mektupta Mueller’ın soruşturmayı tamamladığını ve kendisinin raporunu incelediğini ve Kongre ile rapordan hangi bilgilerin paylaşılabileceği konusunda Adalet Bakanı Yardımcısı ve Mueller ile istişarede bulunacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı’na Trump’ın aday gösterdiği ve geçtiğimiz Şubat ayında Senato tarafından onaylanan William Barr, Kongre üyelerine raporun bulgularıyla ilgili olarak bu hafta sonu bilgi verebileceğini kaydetti. Bu, raporun sonuçlarının da Kongre ile paylaşılabileceği anlamına geliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders bundan sonra atılacak adımların Adalet Bakanı William Barr’ın kararı olacağını söyledi. Sarah Sanders Beyaz Saray’ın özel yetkili savcı Mueller’ın raporu konusunda bilgilendirilmediğini ya da raporun kendilerine verilmediğini belirtti.

DEMOKRATLAR RAPORUN TAMAMININ PAYLAŞILMASINI İSTİYOR

Kongre’deki Demokratlar Ocak ayında yaptıkları açıklamada raporun tamamının paylaşılması için bastıracaklarını belirtmiş, gerekirse süreci mahkemeye taşıyabileceklerinin mesajını vermişlerdi.

Özel yetkili savcıların yürüttüğü soruşturmalara ilişkin kurallar uyarınca Adalet Bakanı, Mueller’ın raporunun özetini Kongre’nin Adalet Komisyonu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleriyle paylaşmak zorunda. Raporun içeriğinin ne kadarının kamuoyuyla paylaşılacağına Adalet Bakanı William Barr karar verecek.

Başkan Donald Trump’ın avukatları Jay Sekulow ve Rudy Giuliani, Mueller’ın raporunu iletmiş olmasından memnun olduklarını ve bundan sonrasında atılacak uygun adımlara Adalet Bakanı William Barr’ın karar vereceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, Mueller’ın raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Pelosi ve Schumer, “Beyaz Saray’ın raporun ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı konusunda alınacak kararlara müdahale etmesine izin verilmemesi gerektiğinin” altını çizdi. Demokrat Parti’nin önde gelen iki ismi yaptıkları yazılı açıklamada Mueller’ın Beyaz Saray’a raporla ilgili ön bilgi vermemesi gerektiğini de belirtti.

Rusya soruşturması Trump’ın başkanlık döneminin ilk iki yılına damga vurdu. Bugüne kadar soruşturma kapsamında Trump’ın seçim kampanyası için çalışan 6 kişi dahil olmak üzere 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 6 kişi arasında Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn bulunuyor.

Raporun Adalet Bakanlığı’na gönderilmesinin ardından cevabı merak edilen soru raporun Trump’ın suç teşkil eden davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin bir tespitin yer alıp almadığı.

Trump bugüne kadar soruşturma için “cadı avı” ifadesini kullanmış, Rusya ile gizli bir anlaşma ya da işbirliği olduğu iddialarını yalanlamıştı.

