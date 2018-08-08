'ABD'de bankacılık kuralları eşitsizliği körüklüyor'

ABD'de bankalara yönelik düzenlemelerin, finans politikalarının ekonomiyi canlandırmadığı,, aksine orta sınıfın daha yoksullaşmasına neden olduğunu savunuluyor.

ABD'de finans sistemindeki spekülatif hareketlerle açığa çıkan 2008 krizi sonrasında bankacılık sektörüne yönelik düzenlemeler sıkılaştırılmıştı. Bu çerçevede hazırlanan Dodd-Frank Kanunu kapsamında büyük bankaların mortgage kredilerini defalarca satmasına olanak tanıyan türev işlemlere yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Mortgage kredisi kullandıran bankaların aynı zamanda bunlara ilişkin türev işlemleri yapmasını engelleyen düzenlemeler yapılmıştı. Bir süredir bu kuralların yumuşatılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Finans düzenlemelerinin gevşetilmesine yönelik bir öneriye sıkı kuralların "gelir eşitsizliği"ni artırdığı iddiası dayanak yapıldı.

Washington merkezli finansal hizmet danışmanlık firması Federal Financial Analytics'in kurucu ortaklarından Karen Petrou, Bloomberg'e verdiği röportajda ABD'de kriz sonrası banka politikalarının ve faiz düzeyinin toplumda eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu iddia etti.

Ülkede eşitsizlik arttıkça orta sınıf banka müşterilerinin azaldığına dikkat çeken Petrou, banka düzenlemelerinin durumu daha kötüleştirdiğini, kredi çekimlerinin bankalar için daha da masraflı olduğunu vurguladı.

Suçun bankalardan ziyade “istenmeyen sonuçlar” doğuran ve eşitsizlik üreten kurallarda olduğunu öne süren Petrou, yalnızca varlıklı müşterilerin alabileceği yapıda olan mortgage kredilerini örnek verdi.

Petrou, ABD'de gelir eşitsizliğinin 1980'den bu yana sürekli artış halinde olduğuna dikkat çekerek, finansal krizle birlikte eşitsizlikte doruk noktasına ulaşıldığını ve bugün orta sınıf mensubu sayısının 2006 yılına kıyasla çok daha az olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (FED) uyguladığı düzenlemelerle hiçbir şekilde dikiş tutturamadığını belirten Petrou, banka düzenlemelerini katılaştırarak ekonomi canlandırmanın mümkün olmadığını vurgulayarak ilk olarak FED'in elinde bulundurduğu fonları elinden çıkararak piyasaya sürmesi, ikinci olarak ise sürekli dalgalanan faiz oranlarının normalleşmesi gerektiğini ileri sürdü.