ABD'de aşırı dozda uyuşturucudan ölümler rekor sayıya ulaştı

ABD'de geçen yıl aşırı dozda uyuşturucu kullanımından ölenlerin sayısının 72 bin olduğu, önceki yıla göre yüzde 10 artışla rekor sayıya ulaştığı belirtildi.

ABD'de Hastalık Kontrol Merkezleri, aşırı dozda uyuşturucu kullanımından geçen yıl 72 bin kişinin öldüğünü, ölümlerde yüzde 10 artışla rekor kırıldığını belirtti. Bir yılda aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölen sayısının HIV, trafik kazası ve silahlı çatışma nedeniyle ölenlerin toplam sayısından daha fazla olduğu aktarılıyor.

Uzmanlara göre ölümlerin başlıca nedeni ABD'de opoid kullanımının artmasıyken, ikinci neden aşırı dozda kullanım olarak görülüyor.

Massachusetts, Vermont ve Rhode Island eyaletlerinde aşırı doz kullanımının düşmeye başladığı, sağlık çalışmalarının ve bağımlılık tedavilerinin arttığına dikkat çekilirken, ülke çapında durumun tam tersi olduğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl opoid kullanımını ulusal sağlık krizi olarak nitelediği ve eyaletlerin 1 milyar dolarlık uyuşturucuyla mücadele programı başlattığı hatırlatılıyor.

Hükümetin telefon anketine göre 2016'da 2,1 milyon ABD'linin opioid bağımlılığı olduğu, telefondan ulaşılamayanlarla ve beyan vermeyenlerle birlikte bu sayının 4 milyonu bulabileceği vurgulanıyor.

Opioid nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüksek olduğu Ohio, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde aşırı dozdan ölümlerin yüzde 17 oranında arttığı, New Jersey'de ise bu oranın yüzde 27 olduğu belirtiliyor.

Sağlık örgütleri, ülkede uyuşturucu tedarik denetimi ve sağlık programlarıyla ölümlerde azalma yaşanacağını umuyor.