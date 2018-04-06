ABD'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cuma, 06 Nisan 2018 00:47

ABD'nin California eyaletinin güney kıyısı yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.