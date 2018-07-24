ABD'de 463 göçmen, çocuğuna kavuşamadan ülkeyi terk etti

ABD'de çocukları ellerinden alınan 463 göçmen ebeveynin çocuklarına kavuşamadan ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve ABD hükümetinin ortak mahkeme dosyalarına göre, çocuklarından zorla ayrılan 450'den fazla göçmen ebeveyn, çocuklarına kavuşamadan ABD'den ayrıldı.

463 ebeveynin yokluğunun, hükümetin çocukları ailelerine kavuşturma çalışmalarını zora soktuğu belirtiliyor.

Dosyaya göre şu ana kadar 879 aile çocuklarına kavuşmuş durumda.

Hükümet yetkilileri, 917 ebeveynin çocuklarına kavuşacak konumda olmadığını ya da konumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

ACLU, konuya ilişkin öfkesini dile getirdi. Örgüt, “Ebeveynlerin çocuklarına kavuşabilmesi için acilen avukatlara danışması gerekiyor” açıklamasını yaptı.