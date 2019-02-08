ABD'de 2008'den beri ilk kez banka birleşmesi yaşanıyor

2008 krizinden beri ilk kez iki ABD bankası birleşiyor. Birleşmenin krizle birlikte gelen sıkı mali sınırlamaların gevşetilmesi anlamına geldiği söyleniyor.

ABD'li bankalar BB&T ve SunTrust Banks, 28 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleşme kararı aldı. Yeni kurulacak bankanın ABD'nin altıncı en büyük bankası olacağı söyleniyor.

New York Times'ın haberine göre yeni oluşacak banka Wells Fargo, Bank of America ve JPMorgan Chase gibi bankalarla rekabet edebilecek güçte olacak.

2008'DEN BERİ BİR İLK

2008 krizinden beri bir ilk olacak birleşme, krizle birlikte gelen sıkı mali denetimlerin gevşetilmesi olarak yorumlanıyor.

Demokratlar birleşmeye "tüketicilere daha az seçenek bırakılacağı" iddiasıyla karşı çıkarken, iki bankanın yöneticileri "yakın yerlerdeki şubeleri kapatarak masrafları azaltacaklarını" ve birleşme sonucunda bankaların maliyetlerinin düşeceğini savunuyor.

Habere göre banka birleşmeleri kârlılığı artırırken, çalışanların işlerini kaybetmeleriyle sonuçlanıyor.