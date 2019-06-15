ABD’de 18 yaş altı sığınmacılara kürtaja erişim izni

ABD’de mahkemenin verdiği karara göre hükümet artık refakatçisi olmayan sığınmacı gençlerin kürtaj taleplerine müdahale edemeyecek.

ABD Columbia Bölge Temyiz Mahkemesi’nin üç hakimden oluşan heyeti, bir kadının kürtaja erişebilme hakkının hükümet tarafından engellenemeyeceği kararını açıkladı.

Reuters'te yer alan habere göre kararın verilmesinde vesile olan dava bir sığınmacının kürtaja erişebilmek için açtığı davaydı. Bu dava, ABD Başkanı Donald Trump'ın kırmızı çizgileri olan göç ve kürtaj gündemlerini kapsadığı için ayrı bir önem taşıyor. Davanın kökeni adı açıklanmayan 17 yaşındaki bir sığınmacının 2017’de ABD’ye giriş yapmasıyla başlıyor. ABD’ye tek başına gelen ve resmi kaynaklarda ismi “Jane Doe” olarak geçen kadın ülkede yasa dışı bulunduğu süreçte idare mahkemesinde dava açtıktan sonra kürtaj oldu. Ancak, geçen yıl Yüksek Mahkeme benzer durumlardaki diğer göçmenlerin kaderini belirlemek için davaların düşük mahkemelerde devam etmesine izin verdi.

Mart 2017’de ABD Mülteci Yeniden Yerleşim Ofisi, sığınma bölgelerinin “Yönetimden onaysız ve yönlendirmeden herhangi bir eylemde bulunmalarını engellemek için tek başlarına karar vermelerinin yasak olduğunu” açıkladı. O ay ofisin müdürü olan Scott Lloyd, görev süresi boyunca kendisine verilen her kürtaj talebini hamilelik tecavüzden sonuçlandığında bile reddetti. Lloyd görevini 2018 sonunda bıraktı.

2018 mali yılında, mülteci bürosunun verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri içerisinde yaklaşık 100 barınakta bulunan yaklaşık 50.000 refakatsiz çocuk vardı. 2017 mali yılında, mülteci kamplarında 18 yaşın altında toplam 18 refakatsiz çocuk, kürtaj talebinde bulunmuştu.