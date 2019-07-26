ABD'de 16 yıldır askıda olan idam cezaları 5 mahkum için uygulanacak

ABD’de 16 yıldır askıda olan ölüm cezasının beş mahkum için uygulanmasına karar verdi.

ABD 16 yıldır askıda olan beş idam cezası mahkumunun cezalarını uygulama kararı aldı.

Adalet Bakanlığı, cinayetten hüküm giyen beş mahkumun cezalarının infaz edilmesi için Federal Hapishaneler Bürosu’na infaz protokolu çıkartması için talimat verdi. İnfazlardan üçünün Aralık ayında, kalan ikisinin de 2020 yılının Ocak ayında yapılması planlanıyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD’deki son federal düzeydeki idam uygulamasıyla 2003 yılında 19 yaşındaki bir askeri kaçıran ve öldüren 2003 Körfez Savaşı muharibi Louis Jones’un cezası infaz edilmişti.

Adalet Bakanı William Barr yaptığı açıklamada “Kongre halkın temsilcileri tarafından kabul edilen ve Başkan tarafından onaylanan kanunlar ile ölüm cezasına açıkça onay verdi” dedi.

Ölüm cezasına çarptırılan Daniel Lewis Lee beyazların üstünlüğünü savunan bir grubun üyelerinden. Lee, biri sekiz yaşında olmak üzere üç çocuklu bir aileyi katletmekten 1999 yılında suçlu bulunmuştu.

ABD’de federal yönetim idam cezalarını 1972’den bu yana uygulamıyordu. Anayasa Mahkemesi “zalim” bir uygulama olduğu hükmüne vararak uygulamayı durdurmuştu. Ancak 1988’de kısmen yeniden başlatılmasıyla üç mahkum infaz edilmişti.

Federal devletin dışında eyaletlerde uygulamalar değişiyor. Şu anda 29 eyalette ölüm cezası uygulanıyor. ABD’de geçen yıl 25 ölüm cezası mahkumu infaz edildi.