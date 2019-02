ABD'de 16 eyalet Trump'a karşı harekete geçti: Trump'ın parayı çalımasını durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği 'ulusal acil durumun' kaldırılması amacıyla 16 eyalet mahkemeye başvurdu.

Kaliforniya eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet adına, Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun kaldırılması amacıyla dava açtı.

Becerra, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan'ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin Amerikan halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız.” dedi.

Trump'ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletleri Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California oluşturuyor.