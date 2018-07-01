ABD'de 12,9 milyon çocuk gıdaya erişim sorunu yaşıyor

ABD'de gıda güvencesizliğinin hala 2008 krizi öncesine göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. 12,9 milyon çocuk gıdaya erişmekte sıkıntı yaşıyor.

ABD ekonomisi pek çok ölçeğe göre 2008 krizini "atlattı". Ancak krizin pek çok etkisinin kalıcılaştığı görülüyor.

Brookings Institution verilerine göre işsizlikte büyük azalma olsa da, bu durum krizle birlikte başlayan gıda güvencesizliğini çözmedi.

Gıda güvencesizliği, bir ailenin yeterli gıdaya parasal sıkıntılar sebebiyle erişim sağlayamaması anlamına geliyor. Gıda güvencesizliği yaşayan hane oranı krizle birlikte yüzde 14,9'a yükselmişti. Bu oranın işsizlikteki büyük düşüşe rağmen ancak yüzde 12,3'e gerilediği bildiriliyor.

Verilere göre gıda güvencesizliği yaşayan çocukların oranı, yetişkinlere göre daha yüksek ve yüzde 16,5 seviyesinde. Bu oran 2009 yılında yüzde 21,3'e kadar yükselmişti. Araştırmaya göre ABD'de 12,9 milyon çocuk gıda güvencesizliği çeken evlerde yaşıyor.

Brookings'e göre ulusal veriler, kimi eyaletlerde krizin daha derin olduğunu gizliyor. Arkansas, Alabama, Louisiana ve New Mexico eyaletlerinde en az dört çocuktan biri gıda güvencesizliği çekiyor.

Verilere göre kimi eyaletlerde düzelmeler görülse de, bu ABD'nin tümü için geçerli değil. ABD'nin 21 eyaletinde çok düşük gıda güvenliği olanların oranı 2014-16 yıllarında, 2005-07 senelerine göre daha yüksek oldu. Çok düşük gıda güvenliği olan evlerde yaşayan çocukların oranıysa Rhode Island ve Kuzey Dakota'da iki katına, Nebraska ve New Mexico'da üç katına, Alabama ve New Hampshire'daysa dört katına çıktı.