ABD yüzlerce üründe gümrük vergisini sessizce kaldırdı

ABD Senatosu'nun sessizce kabul ettiği yeni kanun teklifine göre, neredeyse yarısı Çin'de üretilen bin 600 ürüne uygulanan gümrük vergisi kaldırılacak ya da azaltılacak. Tasarının ABD'li ithalatçılara günde 1 milyon kazandıracağı düşünülüyor. Trump yönetimine tarifelerden muafiyet konusunda baskıların yapıldığı biliniyor.

Bugün ABD Senatosu’nda kabul edilen kanun teklifine göre, Çin'de üretilen yüzlerce üründen alınan gümrük vergisi azaltıldı veya sıfırlandı. Oybirliğiyle kabul edilen karara göre tost makinelerinden kimyasal maddelere kadar bin 660 ithal ürüne uygulanan gümrük vergisinde değişikliğe gidildi.

Hükümet kaynaklarından yapılan analizlere göre, söz konusu ürünlerin neredeyse yarısı Çin’de üretiliyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden çıkacak kararla uyumlu hale getirilerek ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak.

ABD'Lİ İTHALATÇILARA YARAYACAK

Tasarıyı destekleyenlere göre, bu sayede artık ABD’de var olmayan sanayi dalları tarifelerden korunarak ülke ekonomisinin canlanması amaçlanacak. Ulusal Üreticileri Birliği’ne göre ABD şirketleri söz konusu ithalat vergileri için günde 1 milyon dolar ödemekteydi.

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine gelen tepkiler karşısında kısmen geri adım atma ihtimalinin olduğu da tahmin ediliyordu. Ancak şu ana kadar 16 bini aşkın muafiyet talebi yapıldığı belirtilirken bunlardan henüz yalnızca 933'ünün değerlendirmeye alındığı, bunların da yüzde 55'inin kabul edilmesinin beklendiği belirtiliyor. Muafiyet talep eden şirketler arasında Voestalpine, Royal Dutch Shell ve Gilette de bulunuyor.