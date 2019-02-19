ABD, YPG'nin 'çekilmeyin' çağrısına yanıt verdi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, YPG'nin 'ABD'nin çekilme planı durdurulsun' çağrısına yanıt verdi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Suriye'den çekilme planlarına ilişkin konuştu.

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin "ABD'nin çekilme planı durdurulsun" çağrısına yanıt veren Votel, “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” dedi.

ABD medyasına göre, Votel, SDG'nin komutanı Şahin Cilo ile Suriye'de ABD'ye ait bir hava üssünde görüştü.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Cilo, ABD'den hava desteği ve sahada destek kuvveti istediğini ifade etti.