ABD yönetiminden Hamas'a: İsrail'i tanıyın, karşılığında yardım verelim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ekibi, Hamas'a 'İsrail'i tanıma' karşılığında yardım önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanı ve damadı Jared Kushner, baş müzakerecisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Hamas'a çağrı yaptı.

Hamas'a yönelik çağrıda, "İsrail'i tanıma" ve "saldırıları durdurma" karşılığında yardım ve Gazze'deki durumun düzeltilmesi önerildi.

ABD yönetiminin çağrısında "uluslararası bağışçıların çelişki yaşadığı", Gazze'ye yardım etmekten Hamas sebebiyle çekindikleri iddia edildi.

Açıklamada "İsrail'in kuruluşunun ardından Hamas'ın İsrail'in varlığının kalıcı bir gerçeklik olduğunu kabul etmesi akıllıca olur" denilerek, Hamas İsrail'i tanımazsa "iyi bir sonuç olmayacağı" savunuldu.

Trump'ın Ortadoğu ekibi, "Hamas izin verirse" bölgede anlaşma istediklerini iddia etti.