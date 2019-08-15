ABD yönetiminden Çin'e Hong Kong tehditleri

Çin'le ABD arasında gümrük tarifeleri ve serbest ticaret üzerinden gerilim ve görüşmelerle birlikte Hong Kong'daki batı yanlısı göstericilerin eylemleri de sürüyor. ABD yönetimi Hong Kong'daki olayları Çin'le ilişkilerinin gündemine getirdi.

ABD yönetimiyle Çin arasında serbest ticaret konulu sürtüşmeler ve görüşmeler sürerken, Hong Kong'ta batı yanlısı göstericilerin yükselttiği gerilim Amerikan yönetimi tarafından Çin'le ilişkilerin bir gündemi haline getirildi.

ABD başkanının güvenlik danışmanı John Bolton Çin yönetimine Tiananmen hatırlatması yaptı ve "dikkatli davranmalarında fayda var çünkü Amerikan halkı Tiananmen Meydanı olayını hatırlıyor" diye konuştu. Başkan Trump ise saatler önce yayımladığı bir twitter mesajıyla "zor işler içinde iyi bir adam" olarak nitelediği Çin Halk Cumhuriyeti başkanı Şi Jin Ping'e Hong Kong sorunu konulu özel görüşme önerdi.